У Порошенко решили не голосовать за отставку Абромавичуса, и не исключили Кононенко из фракции

На заседании фракции "Блок Петра Порошенко" решили не голосовать за отставку с должности министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, а также поднимали вопрос об исключении Игоря Кононенко из фракции.

Как сообщил народный депутат Украины Александр Черненко, фракция рассматривала вопрос об исключении Кононенко из фракции, но большинство данное решение не поддержало, пишет УНИАН.

По словам народного депутата Сергея Лещенко, фракция решила не голосовать за отставку Абромавичуса.

Он отметил, что делается попытка нивелировать конфликт вместо того, чтобы "дать на него ответ".

Как известно, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко и Администрации президента.

Послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки министра экономического развития и торговли Украины и призывают украинских лидеров навсегда оставить в прошлом корыстные интересы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Абромавичус должен оставаться на должности министра экономического развития и торговли и продолжать реализацию реформ.