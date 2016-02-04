Стало известно, о чем послы G7 говорили c высшим украинским руководством

Президент Украины Петр Порошенко, премьер Арсений Яценюк и спикер Владимир Гройсман пообщались с послами стран "Большой семерки" (G7)

Послы G7 отметили важность выполнения обязательств Украины в рамках переговоров с МВФ, пишет УНИАН.

По словам посла ЕС в Украине Яна Томбинского, на встрече с украинским руководством "речь шла о том, что должны быть выполнены все положения, которые обсуждались с МВФ, чтобы открыть возможность последующего финансирования. Об этом ясно было сказано, но о чем-то конкретном не говорилось".

Томбинский отметил, что также обсуждались возможные риски невыделения очередного транша МВФ".

В свою очередь посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил, что "президент, премьер-министр и спикер заверили нас, что они будут работать вместе и объединено для проведения реформ в стране".

Также он отметил, что послы стран G7 обсудили с украинской отставку министра экономического развития Айвараса Абромавичуса.

Напомним, что 4 февраля послы стран "Большой семерка" прибыли к Президенту Украины на закрытую встречу.

Встреча послов с президентом стала следствием громких заявлений об отставке Абромавичуса, который объяснил свое решение покинуть пост блокированием его работы и желанием некоторых представителей власти контролировать денежные потоки в "Нафтогазе" и оборонной промышленности. В связи с этим он назвал фамилию замглавы фракции БПП Игоря Кононенко. После этого послы ряда западных стран заявили, что разочарованы отставкой.

Стоит также отметить, что экс-посол США в Украине заявил, что в случае отставки Абромавичуса поддержка Украины со стороны МВФ, ЕС и США начнет ослабевать.

Между тем, источник в Кабмине отмечал, что Выделение очередного транша кредита МВФ Украине, которое ожидалось в феврале, откладывается.