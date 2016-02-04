Боевики обстреливали наши позиции из запрещенного вооружения: 38 раз нарушили "перемирие"

В течение дня, 4 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 38 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении боевики применили по украинским укреплениям неподалеку Гнутово минометы калибра 120 мм и противотанковый гранатомет.

А в пригороде Донецка противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинских военных в Песках, Опытному, Марьинке, Авдеевке и на шахте Бутовка.

Кроме того, на Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции сил АТО в Мироновском, а в Луганском — из гранатометов и стрелкового оружия.

Также в штабе сообщили, что в районе временно оккупированной Горловки обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись укрепления сил АТО в Троицком и Верхнеторецком.

Ночью, около трех часов по позициям ВС Украины в населенных пунктах Зайцево и Майорск террористы выпустили свыше 150 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. Со 120-мм минометов враг вел огонь по Майорску и около 16.00.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам.Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Видео: Військове телебачення України