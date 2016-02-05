Дело Штепы: экс-меру Славянска продлили срок содержания в СИЗО

В Харькове Червонозаводской райсуд продлил экс-мэру города Славянск Нели Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей (в СИЗО) до 3 апреля.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные председателя судебной коллегии Виктора Ежова.

В то же время агентство уточнило, что новое заседание суда по делу бывшего главы населенного пункта назначено на 18 февраля.

"По ходатайству обвиняемой, ввиду смены судей дело будут слушать с самого начала, включая подготовительное заседание", — отметил Ежов.

Напомним, Нели Штепу задержали в июле 2014 года, ее обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.