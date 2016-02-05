Боевики с террикона "кошмарят" силы АТО в Марьинке: бьют минометы, работают снайперы

В течение суток боевики российские военные "традиционно" обстреляли позиции сил АТО в районе Песок, Опытного, "Зенита", Бутовки, южной и восточной окраин Авдеевки, восточнее Новгородского (там огонь вёлся из штатного вооружения БТР), северо-восточнее Новоселовки, в районе Марьинки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, обстрелы велись преимущественно из крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов (в основном из АГС-17 и СПГ-9), кроме того отмечалось использование террористами 82-мм и 120-мм миномётов (последние применены севернее Песок, у Опытного, несколько разрывов 120-мм мин фиксировалось в районе Новгородского). В районе Марьинки "работали" снайпера, снайперский огонь, а также огонь из миномётов и гранатомётов (82-мм и СПГ-9) велся с террикона.

В Петровском районе Донецка фиксируется перемещение сил и средств террористов — за сутки зафиксировано перемещение бронегруппы (четыре БМП-2) и мобильной огневой группы (пять 82-мм миномётов на грузовиках). Обе группы выдвигались по направлению к железной дороге, севернее Углегорской улицы. В посадках северо-западнее проспекта Шведова фиксируется гаубичная батарея боевиков (6 орудий 122-мм гаубиц Д-30), замаскированная на позициях, в этом же районе идентифицированы 2 танка, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за вчерашние сутки боевики более 80 раз обстреляли позиции сил АТО.