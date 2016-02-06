Боевики стягивают к Мариуполю "Грады" и зарывают в землю артиллерию

В 10 км к востоку от Мариуполя — в районе Гнутово и Талаковки — боевики вели огонь из миномётов (82 и 120-мм) со стороны Коминтерново и Заиченко, дважды противником применены мобильные ЗУ-23-2.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, две РСЗО БМ-21 "Град" боевиков скрытно выдвинулись между Весёлым и Заиченко. В этом же районе наблюдается усиление правого фланга формирований террористов в общем направлении на Талаковку (в район Заиченко переброшено до шести БМП-2 и МТ-ЛБ).

Восточнее Саханки (поселок в 20 км к востоку от Мариуполя) обнаружены оборудованные огневые позиции для буксируемой артиллерии (пока не занятые), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее на Мариупольском направлении (у Пищевика) произошло боестолкновение сил АТО с наемниками. Бой длился около часа, после чего вражеская ДРГ отступила.