"Бес" в бешенстве от нового мэра Горловки: барыга Захарченко поставил на должность врага

После того, как главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко своим указов №12 от 27 января 2016 года "О назначении", в соответствии со статьями №59 и №60 "конституции" ДНР назначил и.о. главы администрации Горловки Станислава Кима, в "республике" разразился скандал.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на странице движения в Facebook.

Как оказалось, уроженец Днепропетровска, ветеран Афганистана Станислав Ким — ранее принимал активное участие в событиях на Евромайдане.

"Участник Евромайдана из Днепропетровска Станислав Ким убежден: те, кто действительно хотят служить своему народу, своей Родине, должны понимать, что несут максимальную ответственность за происходящее. Только тогда в стране будет порядок", — сообщали украинские СМИ.

А бывший "полевой командир" боевиков Игорь Безлер по прозвищу "Бес" не скрывал своего раздражения назначением Кима.

"В Афганской сотне Майдана хорошо помнят такого кренделя, как Станислав Ким. То, что клоун Захарченко вместе с такой падалью, как "Ташкент", открыто набивают карманы, гробя промышленность ДНР, что наркоту можно купить в любой комендатуре в ДНР, просто позвонив туда и вызвать с дозой как проституток по телефону, не знает только ленивый. А теперь ко всему "букету" добавляется то, что барыга — типа глава "республики", начал ставить на должности откровенных врагов", — написал Безлер.

Напомним, ранее в разведке объяснили, зачем Захарченко зачистил "мэров" Горловки и Ясиноватой. По данным ГУР МО Украины, главарю ДНР нужны во власти свои сторонники.