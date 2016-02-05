Пашинский потребовал предоставить депутатам стенограмму СНБО по Крыму

Сегодня на Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны представители силового блока отчитываются о ситуации, которая была в государстве в феврале-марте 2014 года.

Глава комитета Сергей Пашинский требует рассекретить стенограмму СНБО по Крыму, чтобы показать ее депутатам и прекратить спекуляции в обществе по теме аннексии Крыма, передает "Цензор".

Соответствующие документы, по его словам, представят на следующем комитете.

"Этот вопрос стоит очень остро сегодня в обществе. Много спекуляций о том, что украинская власть сама сдала свою территорию. Украинцы должны знать, кто и какие решения принимал в отношении аннексии Крыма. Мы требуем дать депутатам стенограмму ключевого заседания СНБО и другие документы, которые смогут прояснить ситуацию и дать исчерпывающий ответ. Мы должны сказать людям, как происходили события в те драматические дни", — сказал Пашинский.

В ходе заседания комитета Пашинский отметил, что около 40% военной техники украинские власти успели вывести из оккупированного Крыма на материковую часть Украины во время событий 2014 года.

"Десятки танков вывезли, десятки, если не сотни автомобилей, тысячи тонн военного имущества... Был у нас короткий период, пока не началась в начале апреля война на Донбассе, Россия не мешала нам это сделать. Более того, 800 человек тогда уже Национальной гвардии, которые вышли оттуда, они вышли с оружием. Таким образом, все желающие военнослужащие, которые остались верны присяге, могли покинуть оккупированную территорию и далее выполнять свои обязательства", — отметил глава оборонного комитета.

С выводом военных кораблей из оккупированного Россией Крыма ситуация, по словам Пашинского, обстояла гораздо хуже. "Касательно военно-морских сил была вообще дикая ситуация. Напомню, что по представлению министра обороны был назначен командующий ВМС Украины, я даже фамилию этого ублюдка не хочу называть, который предал через четыре часа после назначения. Он начал отдавать команды, и мы потеряли тот темп вывода кораблей — они заблокировали две бухты, и на следующем заседании комитета я предоставлю справку о том, что мы вывели. Но касательно военно-морских сил там была еще более грустная история в сравнении с другими... 90% людей с оружием не выполнили свой долг. Я далек от того, чтобы обвинять этих людей в том, что Россия аннексировала Крым. Это не так. Вина за аннексию Крыма лежит, прежде всего, на Путине, и на тогдашнем президенте Викторе Януковиче", — отметил Пашинский.

Он также добавил, что Россия начала подготовку к аннексии Крыма еще в конце 2013 года, "системно разворачивались военные части, готовились боеприпасы, топливо и т.д." С аннексии Крыма Россия, по словам Пашинского, планировала начать масштабную операцию по развалу Украины и аннексировать 10 областей. Об этом он пообещал рассказать на следующем заседании комитета.

Видео: Валера Шумар.