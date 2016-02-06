Журналистка рассказала о "жирной двойке" Украине по Крыму: нужно исправлять

Журналистка Валентина Самар заявила, что в Украине судом юридически не установлен ни один факт нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в статье для ZN.UA.

В то же время она назвала это "жирной двойкой, которую нужно срочно исправлять".

"Мониторинги правозащитников и СМИ зафиксировали тысячи фактов нарушения прав человека в Крыму, которые, к слову, не прекращались даже во время пребывания миссии спецпредставителя Генсекретаря Совета Европы", — отметила Самар.

При этом в Украине нет ни одного дела о незаконном лишении свободы (включая Олега Сенцова, Александра Кольченка, которые в РФ уже "осуждены"), также пытки, бесследное исчезновение активистов, экспроприация имущества не расследованы и не рассмотрены в суде.

"Украинская власть должна сделать полную ревизию всего законодательства, включая ведомственные нормативно-правовые акты, касающиеся всех сфер жизни оккупированного Крыма", — считает сотрудница СМИ.

Напомним, ранее российский журналист Сергей Пархоменко заявлял, что аннексированный Крым является основой для мировой изоляции РФ. Ознакомиться с его мнением можно здесь.