На Донбассе обостряется ситуация, идет "снайперская война": карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 84 раза обстреляли позиций украинских силовиков, что является рекордным количеством атак.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны обостряется ситуация, продолжается "снайперская война".

"Каждый четвертый обстрел — из тяжелого вооружения (82-мм и 120-мм минометы). На ключевых узлах обороны силы АТО активно ведут огонь", — отметил военнослужащий.

По его словам, на Донецком направлении террористы осуществили пять вооруженных провокаций. "В Зайцево и Майорске ситуация остается очень непростой. Враг регулярно применяет тяжелое вооружение", — добавил полковник.

"На подступах к донецкому аэропорту наемники также продолжают активно применять тяжелое вооружение. В Песках замечены вражеские снайперы", — подчеркнул спикер Администрации Президента.

На Мариупольском направлении преступники также активизировались. В Красногоровке позиции неоднократно обстреливались из минометов, в Гнутово и Талаковке противник использовал тяжелое вооружение.

Впервые за долгое время бандиты открыли огонь в Широкино. В частности, там, в Красногоровке и Марьинке бойцов обстреливали снайперы. "За минувшие сутки... погибших среди украинских военнослужащих нет, 11 — получили ранения", — сказал Лысенко.

Напомним, ранее немецкий политолог Иоганн Заячковски заявил, что на востоке Украины боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР не пойдут в атаку по трем причинам. Ознакомиться с данными аналитика можно здесь.

Карта: mediarnbo.org