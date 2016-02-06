Украинские узники Кремля: Сенцова и Кольченко отправили по этапу

Украинского режиссера Олега Сенцова отправили по этапу в Иркутск, пишет его сестра.
24 ноября, Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.
Украинского режиссера Олега Сенцова отправили по этапу в Иркутск. Там режиссер должен отбывать наказание.
Об этом написала сестра режиссера Наталья Каплан на своей странице в Facebook.
"Начался этап. Олега Сенцова везут в Иркутск, Сашу Кольченко в Челябинск", — написала она.
Начался этап. Олега Сенцова везут в Иркутск, Сашу Кольченко в ЧелябинскОпубликовано Натальей Каплан 6 февраля 2016 г.
Напомним, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.
25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.
Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.
В России правозащитный центр "Мемориал" назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.
Больше по теме читайте в татье "Главреда": "Дело" Сенцова и Кольченко: почему украинской верхушке нужны мученики.