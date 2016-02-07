Запад должен заставить Путина прекратить войну в Украине — СМИ

В дипломатических кругах много говорили, сто президент РФ Владимир Путин готов прекратить конфликт, который он инициировал в Украине, чтобы освободить страдающую российскую экономику от западных санкций.

Об этом говорится в редакционной статье влиятельного американского издания The Washington Post, пишет Укринформ.

Однако не ясно, действительно ли Кремль готов пойти на компромисс, или же просто пытается разделить западные правительства и переложить вину за дипломатический провал на Украину.

"Нужно проверить Путина (по готовности добиться мира в Украине – ред.), но до сих пор европейские правительства и администрация Обамы не предприняли необходимые шаги, чтобы поставить его на место", — отмечает издание.

Фактически, Россия и войска, которые она контролирует на Донбассе, никогда не соблюдали первого требования Минского соглашения – прекращение огня, ведь ежедневные стычки продолжаются вдоль линии сопротивления.

"Тем не менее, некоторые европейские правительства и заинтересованный бизнес готовы приветствовать рассказы Москвы. Они обвиняют администрацию Президента Украины Петра Порошенко в провале утверждения парламентом конституционных поправок, которые позволяли бы большую автономию для оккупированных Россией районов, а также за отсутствие договоренностей о проведении выборов на этих территориях", — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что тем временем, поддерживаемые Россией "руководители" оккупированных территорий хотят, чтобы выборы прошли в условиях, которые дали бы возможность обманным способом узаконить их власть. Отмечается, что Путин уже показал, что может обеспечить тишину, если он того хочет, — он делал так в течение короткого периода в сентябре, когда Россия развернула свои войска в Сирии.

"Вместо давления на Украину, администрация Обамы должна привлечь ЕС к тому, чтобы добиться от Путина реальной демонстрации готовности прекратить войну. Если он это сделает, то климат для политического соглашения может быть установлен. Если нет, то все будут знать, кто виноват в замороженном конфликте", — подчеркивается в публикации.

Напомним, ранее американский эксперт Стивен Бланк отмечал, что Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.