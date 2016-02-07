В Нидерландах рассказали, когда окончательно примут решение по ассоциации Украина — ЕС

Правительство Нидерландов будет вынужден принять во внимание результаты референдума об отношении к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Если же голландцы проголосуют против пакта в поддержку ассоциации Украина-ЕС, то официальная позиция Нидерландов кардинально изменится.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Он уверен, что ассоциация станет первым шагом к членству Украины в ЕС.

"Закон о референдуме утверждает, что правительство вынуждено будет пересмотреть свою позицию в случае отрицательного результата. (...) Тогда мы и будем решать, что делать", — сказал Кундерс.

Большинство нидерландских партий уже заявили, что в первую очередь будут ориентироваться на мнение тех, кто проголосовал на референдуме. Мол голландцы сами будут выбирать себе будущее, ведь существует вероятность того, что после подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС Европу может переполнить новая волна мигрантов – украинцев, пишет Пресса Украины.

Отдельные голландские СМИ на днях написали о том, что многие политики опасаются, что в случае подписания соглашения Евросоюз может оказаться в еще большем кризисе, а отношения между Москвой и Амстердамом значительно ухудшатся.

Тем временем сам Кундерс в беседе с журналистами сообщил, что он будет голосовать "за" сделку, однако отказался давать какие-либо прогнозы относительно итогов референдума. При этом политик оптимистично заявил, что договор "будет способствовать стабильности на Украине". Кундерс также заявил, что в случае положительного итога голосования на референдуме подписания соглашения об ассоциации "будет первым шагом Украины к членству в ЕС".

Как известно, консультативный референдум состоится в Нидерландах 6 апреля.

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