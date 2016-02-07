В Москву первым рейсом: Марков сбежал из Италии после решения суда

Одиозный экс-нардеп Игорь Марков после объявления решения суда в Генуе, который не разрешил выдать политика Украине, первым рейсом вылетел в Москву.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Информация о побеге Маркова появилась в итальянской местной газете. Автор новости рассказывает, что об отлете политика в Россию услышал от самого обвиняемого.

"Знаю, что когда ему снимали браслет, он заявил, что поедет первым рейсом. Понятное дело, в Россию. Он это сказал в присутствии своей матери, карабинеров, об этом слышали все присутствующие", — говорит журналист Маттео Индиче.

Адвокат Маркова тоже уехал из Генуи и почти сутки не отвечал даже на звонки. Энрико Скопези вышел на связь, когда его подзащитный уже давно покинул воздушное пространство Италии.

"Марков вылетел через Милан. Не было никаких преград на контроле. Взял самолет на Москву. Его мать еще здесь, она летит завтра", — сказал адвокат.

Отмечается, что Игоря Маркова задержали в Сан-Ремо в августе прошлого года. Он входит в так называемый "Комитет спасения", созданный бывшим премьером Азаровым в Москве.

Украинская прокуратура настаивала на экстрадиции Маркова и вменяет ему организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе в 2007 году.

Последние месяцы бывший украинский нардеп провел в Генуе, в гостинице под домашним арестом, и в Москву сбежал, не дождавшись решения по апелляции. Итальянский обвинитель по этому делу, прокурор Энрико Дзукка, не скрывает своего раздражения. "Маркова освободили, поэтому он и полетел. Сейчас я буду изучать судебное решение, будем подавать кассацию. В общем решение суда было техническим", — говорит он.

Прокуратура готовит кассационную жалобу, по закону имеет на это 15 дней. Впрочем, как признаются представители обеих сторон, будущее решение вряд ли повлияет на судьбу Игоря Маркова. Если, конечно, он не надумает возвращаться в Италию.

Напомним, ранее сообщалось, что Марков в Италии решил судиться с украинским бюро Интерпола.