Британия отработает переброску техники в Украину "при возможном конфликте России и НАТО" — СМИ

Великобритания во время учений Shamal Storm отработает быструю переброску техники в Украину в случае возможного конфликта между Россией и НАТО.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник, пишет РБК.

По словам собеседника издания, несмотря на то что учения пройдут с граничащей с Сирией Иордании, они не связаны с борьбой против террористической организации Исламское государство.

"Это учения не против ИГИЛ. Если уж на то пошло, мы скорее готовимся присоединиться к США в Украине, а не в Сирии. Это совсем не тот тип сил, которые нужно направить в Алеппо для борьбы с шайкой джихадистов", — сказал источник.

Великобритания в рамках учений Shamal Storm перебросит 1,6 тыс. военных и 300 единиц техники в Иорданию.

По словам официального представителя британской армии, учения в Иордании должны обеспечить полную боевую готовность "для развертывания и поддержки вооруженных сил численностью 30 тыс. человек в любой точке мира".

В Иорданию уже были направлены свыше 300 единиц военной техники. В рамках учений специалисты по логистике, разведке, взрывчатке, а также медики, будут отрабатывать поддержку переброшенных войск.

Напомним, ранее обозреватель олег пономарь заявил, что у России нет ресурсов на противостояние с НАТО.