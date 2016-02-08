Путин внезапно привел в полную боевую готовность войска на границе с Украиной

Россия начала внезапную проверку боеготовности в войсках Южного военного округа, который находится на восточной границе Украине в районе Донбасса и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.

Об этом заявил на совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет Интерфакс.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего (президента России Владимира Путина) сегодня с пяти часов утра войска Южного военного округа, отдельные соединения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации приводятся в боевую готовность "Полная", — сказал он.

"С этого времени мы приступили к внезапной проверке боевой готовности войск на Юго-западном стратегическом направлении", - сказал Шойгу.

По его словам, необходимо проверить готовность авиации и сил ПВО к отражению ударов воздушного противника и защите важных военных и государственных объектов.

В рамках внезапной проверки боевой готовности будет осуществлена проверка систем управления войсками Южного и Центрального военных округов, развернутых в полевых условиях.

"Особое внимание следует обратить на проверку готовности системы управления войсками с развертыванием полевых подвижных пунктов управления объединений и соединений в полном объеме. К выполнению этих задач привлечь дополнительно Центральный военный округ", - сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что в России снова бряцают оружием: формируют три дивизии на западном направлении.