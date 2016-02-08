Российский политолог: Кремль хочет отстранить главарей квази-республик и объединить ДНР и ЛНР

Кремль, скорее всего, хочет объединить квази-республики ДНР и ЛНР в одно образование и отстранить от власти главарей Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".

"Я не исключаю сценария, при котором "выборы" на Донбассе (незаконные выборы, которые, могут состояться весной, — ред.) могут быть использованы Москвой для того, чтобы относительно плавно сменить нынешних главарей боевиков. Кремль, безусловно, хотел бы этого. Поскольку такой шаг позволит оптимизировать ему систему управления самопровозглашенными "республиками", — считает он.

"Более того, по моему мнению, руководство РФ хотело бы объединить так называемые ДНР и ЛНР в одно образование. Но дело в том, что даже у Москвы нет полного контроля над ситуацией на Донбассе... Москва хотела бы, чтобы на основе ДНР и ЛНР создали единую территорию, которая бы управлялась из Кремля, и чтобы этот регион хоть как-то сам себя обеспечивал. Потому что сейчас эти анклавы практически в полной мере висят на дотациях из РФ. А поскольку у России сейчас денег нет, им нужен мир", — добавил эксперт.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА Георгий Тука спрогнозировал, сколько ДНР и ЛНР продержатся без поддержки России