Отставка Абромавичуса подтолкнет к новому витку изменений в Украине — западный эксперт

Из-за отставки министра Айвараса Абромавичуса отношения Украины и Запада не изменятся, но в украинской политике изменения сейчас будут неотвратимы, что приведет к новому витку реформ.

Такое мнение высказал старший сотрудник Института евроантлантической сотрудничества Андреас Умланд в комментарии Голосу Америки.

"Я не думаю, что будут какие-то сдвиги (в отношениях Украины и Запада — ред.). Потому что сейчас в Киеве состоятся какие-то изменения. Диалектика украинской политики такова, что, скорее всего, это приведет к новому витку реформ. То есть эффектом этого ухода, этого знакового события, станет некое обновление правительства и какая-то новая волна реформ ", — говорит Умланд.

При этом он уверен, что изменения в украинской политике сейчас неотвратимы.

"Я не могу себе представить, чтобы вот такой уход Абромавичуса просто остался без последствий, и чтобы ничего не изменилось. Думаю, в Украине все понимают, что это будет иметь последствия. Возможно, изменение компетенции различных министерств. А возможно, даже будут новые люди, включая премьер-министра, я бы этого не исключал. Но то, что будут некоторые обновления — это очевидно", — отметил Умланд.

Напомним, председатель департамента координации международной помощи Минэкономразвития Елена Трегуб заявила, что Абромавичус настроен на то, что он может вернуться в правительство, только если будет какой-то новый рывок в развитии Украины.

Напомним, ранее министр заявил, что для успешных и быстрых реформ в Украине необходимо провести серьезные изменения во власти, сформировать новое правительство из министров-технократов, пересмотреть принципы взаимодействия кабинета, парламента и президентской администрации.

3 февраля Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли, а также призвал Верховную Рада провести голосование по этому вопросу уже 4 числа.

По его словам, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" — Игоря Кононенко.

Позже послы стран Европы, США и Канады выступили с совместным заявлением против отставки Абромавичуса, а президент Украины Петр Порошенко сказал, что тот должен оставаться на своей должности и продолжать реализацию реформ.

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фото: nv.ua