Безсмертный о тактике российской дипломатии: решать проблемы в "подковерных договорняках"

Российская дипломатия применяет примитивную тактику решения проблем в "подковерных договорняках".

Об этом в интервью "Цензор.нет" заявил представитель Украины в политической подгруппе переговоров в Минске Роман Безсмертный.

"У российской дипломатии такая тактика: сначала ситуация эмоционально накручивается, ожидается, что визави будет реагировать и нервничать; после вбрасывается некий непервочередный вопрос, который не касается сути. На самом же деле проблема решается в "подковерных" контактах — договорняках", — рассказал он.

Напомним, ранее Безсмертный заявил, что Грызлов в минском процессе ничего не значит, все в руках Путина.