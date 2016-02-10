Эксперт объяснил, зачем Россия стянула к границе Украины 70 тысяч солдат

Возле границ Украины остается около 70 тысяч российских военных.

Об этом военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказал в интервью Апострофу.

По его мнению, цель стягивания РФ войск к украинским границам — давление на Киев: "Люди в Кремле не придумали ничего лучшего, чем перед любыми переговорами показывать свою силу и мощь. Мол, если вы не пойдете на наши условия, мы можем сделать то-то и то-то".

"С этой целью, после начала аннексии Крыма, возле нашей границы базируется около 70 тысяч российских военнослужащих. Их численность не меняется. Если отведут один какой-нибудь батальон, то обязательно заведут новый. Но это бряцание оружием, не более того. Тем более, что у Путина возникли серьезные проблемы в Сирии. Вот ему и нужно перевести информационный фон в своей стране на какие-нибудь более радужные вещи", — добавил Карин.

"Бряцанье железом у наших границ сопряжено с учениями, которые происходят на территории ЛНР и ДНР. Вот, например, бросают они 6-й отдельный мотострелковый полк, которым ранее командовал убитый Павел Дремов, из Стаханова в Перевальск. Там они ездят на полигон, обстреливаются, а потом перемещаются в Горловку, где уже ведут огонь по позициям наших войск.

Таким образом, в Горловке происходит боевое слаживание в условиях, приближенных к боевым. И хотя украинские войска не отвечают им в полной мере, но потери боевики все равно несут.

Что касается Беларуси, то тут двоякое впечатление. Может быть, президент Александр Лукашенко и пытается отдать какую-то дань России, но он уже видит, что с Москвой ему не по пути. Бацька заигрывает с Евросоюзом и МВФ. Он хочет, чтобы с него сняли санкции, чтобы он стал рукопожатным в Европе", — отметил эксперт.

Напомним, 8 февраля Россия начала внезапную проверку боеготовности в войсках Южного военного округа, который находится на восточной границе Украине в районе Донбасса и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.

фото: uapress.info