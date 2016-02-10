Боевики собрали ударный кулак у Попасной: тысяча "штыков", бронетехника и пушки

Боевики подтягивают живую силу и технику поближе к контролируемой силами АТО Попасной Луганской области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Алчевск — Перевальск (откуда до Попасной — 30-35 км по прямой) находится до 1 000 боевиков (сосредоточены на протяжении последней недели). Периодически из числа этого формирования выдвигаются группы боевиков по направлению к Брянке, Стаханову.

Западнее зафиксированы: район Ломоватки — 10-11 единиц разнообразной бронетехники (без танков, в основном БМП-1 и МТ-ЛБ), в районе Алмазное и Калиново — по усиленной роте (по 9-10 единиц бронетехники, автотранспорт, огневые средства типа 120-мм82-мм миномётов, ЗУ-23-2, до батареи 100-мм МТ-12 "Рапира"), техника частично замаскирована на позициях, частично находится на виду, что похоже на демонстрационные действия, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее под Попасной СБУ и полиция обнаружила схрон с РПГ.