В Горловке боевики массово бегут из "армии" ДНР: в тылу разворачивают заградотряды

В оккупированной боевиками и российскими военными Горловке Донецкой области участились случаи дезертирства, поэтому главари банд ДНР намерены развернуть заградотряды.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В связи с массовыми случаями дезертирства военнослужащих передовых частей 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) командованием 1 АК принято решение о развертывании в тылу указанного соединения оперативных групп так называемого "МГБ ДНР", которые будут исполнять функции "заградительных отрядов, говорится в сообщении.

Командирам заградотрядов предоставлено разрешение на применение оружия против дезертиров, сообщает украинская разведка.

Напомним, ранее ГУР сообщал, что ФСБ ловит бегущих с Донбасса дезертиров. С целью выявления лиц, которые самовольно покинули воинские части, и недопущения их проникновения на территорию России, ФСБ усилила контроль за участком российско-украинской границы в Ростовской области.