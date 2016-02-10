Военный эксперт назвал главные причины, почему войну на Донбассе нельзя завершить сегодня

Подогреваемый Россией вооруженный конфликт на Донбассе нельзя прекратить из-за внутренних конфликтов в украинской власти.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"Дело не только в РФ. Дело, прежде всего, в Украине. Вся новейшая история Украины свидетельствует о том, что если бы мы сами не разрушали собственное государство по всем направлениям его деятельности, мы не побудили Россию к такой агрессии. И, на мой взгляд, общество должно спросить с властей за все, что было сделано за время их существования. К справедливому суду должны привлекаться не только рядовые граждане Украины, но и премьер-министры, и президенты, и народные депутаты. К сожалению, это выглядит как популизм с моей стороны, но это то, что власть до сих пор так и не сделала", — посетовал военный эксперт.

Комментируя вопрос, была ли у украинского руководства возможность завершить войну в 2015 году и что стало самым большим просчетом власти и командования, эксперт Института евроатлантического сотрудничества заметил, что "однозначно нет".

"Прежде всего проблема заключается в отсутствии серьезных реформистских устремлений в секторе обороны, особенно по таким важным направлениям, как кадровая политика, создание новой современной политики по обеспечению ВСУ, борьба с коррупцией. Вообще, мы снова возвращаемся к отсутствию серьезной упорной работы в реформировании всего сектора безопасности и обороны".

На вопрос, насколько изменилось соотношение сил террористы — ВСУ, Козий ответил, что любые вооруженные силы оценивают по трем компонентам: моральное состояние, подготовка войск и штабов и оснащение.

"Не следует забывать: то, что называют простым словом "террористы", охватывает и воинские формирования РФ. Отвечая на вопрос, изменилось ли соотношение, однозначно да — по своему моральному состоянию, а также на тактическом уровне и частично оперативном мы сегодня значительно превосходим (террористов). Но что касается остальных вопросов, это то, над чем еще надо работать. Что было разрушено за 25 лет, как минимум, требует годы для восстановления", — говорит военный эксперт.

По его словам, уже появилось поколение тех людей в среднем менеджменте, которое может прийти на замену военному руководству.

"Вспомните патриотически настроенных курсантов Севастопольского военно-морского института, не изменивших присяге, в отличие от отдельных офицеров, а также командиров бригад, выводивших свои подразделения из окружения под Иловайском и Дебальцево. Все они являются будущим наших Вооруженных сил. Мы увеличили количество учений с боевой стрельбой на бригадном и батальонном уровнях", — добавил эксперт.

Напомним, ранее Козий рассказал, что российские спецслужбы никогда не уйдут с Донбасса.

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