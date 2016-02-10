США выделят Украине дополнительную помощь в 25 миллионов

Для Украины Соединенные Штаты Америки предоставят дополнительные 25 млн долларов помощи для патрульной полиции, Государственной пограничной службы и судебной реформы.

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт, в Twitter.

"США выделят дополнительные 25 млн долларов для патрульной полиции, Госпогранслужбы и судебной реформы", — сообщил Пайетт.

US will commit additional M for @patrolpoliceua, border security, judicial reform #UkraineIsChanging #UnitedForUkraine — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 10 февраля 2016





По его словам, главное требование у США - продемонстрировать, что это "новая" Украина.

"Только что на совместной коллегии МВД и Минюста посол США Джеффри Пайет сказал, что считает инвестиции в реформу Украинской полиции в размере 20 миллионов долларов самым эффективным вложением средств в реформы в мире, когда либо сделанными правительством США", — написал в Facebook нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Напомним, ранее в разведке США предупредили: в 2016 году Россия продолжит давление на Украину.