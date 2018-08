США выделят Украине дополнительную помощь в 25 миллионов

Для Украины Соединенные Штаты Америки предоставят дополнительные 25 млн долларов помощи для патрульной полиции, Государственной пограничной службы и судебной реформы.

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт, в Twitter.

"США выделят дополнительные 25 млн долларов для патрульной полиции, Госпогранслужбы и судебной реформы", — сообщил Пайетт.

US will commit additional M for @patrolpoliceua, border security, judicial reform #UkraineIsChanging #UnitedForUkraine