Военный эксперт напомнил России: часть территорий РФ принадлежали Украине

Украина должна вести себя как цивилизованное государство, а не захватывать чужие земли, несмотря на то, что ей принадлежала часть нынешней территории России.

Об этом военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал на чате в "Главреде".

"Вопрос в том, что сделала власть на каждом этапе развития Украины для "цементирования" территорий в единое демократическое государство. Донецкая и Луганская области были и являются территорией Украины. Если мы посмотрим на историю нашего государства, то Украине принадлежали и другие территории, которые сегодня являются частью России. Вместе с тем есть международное право, и мы должны относиться к нему как цивилизованное общество, а не как РФ. Поэтому добро должно быть с кулаками", — подчеркнул военный эксперт.

Отвечая на вопрос, сколько времени может уйти на урегулирование ситуации в Украине и преодоления кризиса, козий заметил, что "однозначно это может занять очень много времени".

"Не хочу думать о десятилетиях, однако это весьма зависит от способности общества требовать от избранных институтов власти реформы, так необходимые этому государству на пути к устойчивому развитию. Однозначно мы должны четко понимать, какие политические силы сегодня способны создавать между собой союзы, а какие — создают союзы для "развода" нас с вами. Поэтому от нашей с вами зрелости и способности оказывать цивилизованное сопротивление неправомерным, неконституционным и незаконным действиям власти зависит демократическое развитие государства", — подытожил эксперт Института евроатлантического сотрудничества.

Напомним, ранее Козий рассказал о Донбассе: России не нужна эта "опухоль", а с Крымом все значительно сложнее.

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фото: alex-anpilogov.livejournal.com