Под Горловкой боевики вновь испытывают судьбу: обстреливают опорники сил АТО

Боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиций сил АТО в районе Горловки. Особенно достается нашим военным, расположенным севернее города.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, развёрнутые от посёлка Мичурина до Гольмовского формирования боевиков продолжают активно обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Майорска, Зайцево, а также опорный пункт юго-западнее посёлка Жованка.

Огонь ведется из района севернее станции Терриконная, посёлка 6-7, занятой боевиками части Зайцево и западных окраин Гольмовского. При этом террористы используют 82-мм миномёты, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты (АГС-17 и СПГ-9), зафиксировано использование ЗУ-23-2, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее у Горловки силы АТО снова дали боевикам по зубам.