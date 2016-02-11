Боевики привели войска в состояние повышенной боеготовности и усилили провокации

В контексте широкомасштабных командно-штабных учений в "армейских корпусах" террористов, не задействованные в учениях части и подразделения ДНР, а также основная часть формирований ЛНР приведены в состояние повышенной боеготовности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, главарь ДНР Александр Захарченко подписал "приказ №16" об усилении обстрелов позиций украинских войск по ряду направлений на участках, где оперируют формирования "1-го АК ДНР". Основная цель обстрелов — спровоцировать силы АТО на ответный огонь из тяжелых вооружений, с последующим обвинением Киева в грубых нарушениях Минских договоренностей.

В "приказе" предусмотрены подобные вооруженные провокации в районе Горловки, Марьинки, Коминтерново—Гнутово, Коминтерново—Талаковка, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы России вместе с пророссийскими боевиками на Донбассе проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против Украины.