Ефремов заказал новый загранпаспорт и хочет "свалить из Украины навсегда" — СМИ

Экс-глава Партии регионов Александр Ефремов готовится к новой жизни. Несколько дней назад он заказал себе новый загранпаспорт и собирается путешествовать.

Его домашний арест подошел к концу, а о новом никто в ГПУ не ходатайствовал, говорится в блоге эксперта антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Виталия Шабунина на "Украинской правде".

"Похоже, Ефремов, на которого решением суда надели, а потом — сняли — унизительный электронный браслет, запретили выезжать за пределы города без разрешения следователя и даже общаться с коллегами из Верховной Рады, уже может свободно передвигаться за пределы Украины. То есть — свалить навсегда", — выразил возмущение Шабунин.

Отмечается, что в октябре прошлого года следствие официально предъявило Ефремову обвинение —по делу, имевшему самую слабую юридическую перспективу в суде.

Через месяц Печерский суд вернул прокурору обвинительный акт как таковой, что не соответствует требованиям УПК.

ГПУ выиграла апелляцию, и обвинение по этому эпизоду из Ефремова до сих пор не сняты. В отличие от ареста, за разрешением на который в суд никто повторно не обращался.

Сейчас, как говорится в блоге активиста, известно о 3 эпизодах преступной деятельности Ефремова:

— сепаратизм (N22014000000000509, совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины). Подозрения Ефремову в производстве не предъявлялось;

— завладение государственными средствами (по заявлению Центра противодействия коррупции N42014000000000628, давление на должностных лиц ГП "Луганскуголь", что повлекло тяжкие последствия интересам государства). Расследование длится уже 18 месяцев, подозрения Ефремову не выдвинули;

— голосование "диктаторских законов" (N42015000000001495, совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, по организации голосования в Раде 16 января за "диктаторские законы"). Именно за этот политизированный эпизод с сомнительной юридической экспертизой Ефремову вынесли сначала подозрение, а затем — обвинительный акт, пишет активист.

Как сообщалось, 21 июля Генеральная прокуратура завершила расследование против бывших депутатов парламента Александра Ефремова, Александра Стояна (оба - от фракции ПР) и Сергея Гордиенко (Коммунистическая партия) по факту принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

16 февраля Печерский районный суд Киева избрал Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей, но экс-депутат вышел под залог 3,7 млн гривен.

Залог за Ефремова внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Напомним, Александра Ефремова правоохранители задержали 14 февраля текущего года в Киеве. Бывшего главу фракции Партии регионов, в частности, подозревают в содействии принятию "диктаторских законов" 16 января 2014 года.