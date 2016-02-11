НАБУ предложили проверить главу Госкино на коррупцию

Общественность требует от Национального атикоррупционного бюро Украины проверить деятельность Филиппа Ильенко в должности главы Государственного агентства по вопросам телевидения и радиовещания на предмет коррупционных связей с руководством ТРК "Украина".

С таким заявлением к главе НАБУ обратилось адвокатское объединение "Радник", сообщает "Обозреватель".

В заявлении говорится, что игнорирования со стороны Госкино регулярных нарушений ТРК "Украина" действующего законодательства, а именно многочисленные показы в эфире запрещенного российского продукта и персон нон-грата, вызывают подозрение в коррупционной связи с руководством канала.

"Мы получили огромное количество жалоб от граждан, которые регулярно указывают на факты трансляции запрещенного российского продукта в эфире телеканала "Украина". Телеканал руководствуется лишь собственной выгодой, так как покупать российский контент значительно дешевле и проще, чем создавать свой. При этом игнорируются национальные интересы и безопасность страны, а украинский эфир напитывается низкопробным российским продуктом", — заявил представитель адвокатского объединения "Радник" Александр Тумаркин.

"Пока страна пытается бороться с мощной информационной войной и всепоглощающей коррупцией, Филипп Ильенко использует свое служебное положение вопреки интересам государства. Ведь нарушение этих санкций относительно российского продукта приравнивается к преступлению относительно страны и народа. Не исключаем и корыстную цель или другую заинтересованность должностного лица. Требуем от НАБУ немедленно принять меры", — отмечает Тумаркин. Копия заявления прилагается.

Издание напомнило, что наибольшую огласку приобрело нарушение ТРК "Украина", которое касалось российского сериала "След". В течение длительного времени сериал выходил на телеканале, а после вступления в силу закона об ограничении показа российского продукта в эфире, вместо того, чтобы убрать продукт из эфира, на телеканале пошли на противозаконные действия.

В частности, пересняли часть кадров сериала, где появлялись российские опознавательные знаки (номера авто, форма правоохранительных органов и тому подобное); переименовали Федеральную экспертную службу, о которой идет речь в сериале, в Фактологическую; в титрах написали, что сериал сделан в Украине в 2015 году. И, под вывеской украинского сериала, показывали украинцам тот же русский "След". Отметим, после огласки Госкино таки отозвало прокатное удостоверение этого сериала.

Добавим, недавно народный депутат Украины Виталий Куприй подал депутатское обращение в Государственное агентство Украины по вопросам кино, Государственный комитет телевидения и радиовещания и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием принять действенные меры для защиты информационного пространства Украины, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп также отмечает, что "ООО "Телерадиокомпания "Украина" систематически осуществляет телевизионные показы фильмов и сериалов, которые созданы государством — агрессором после 1 января 2014 года, игнорируя законодательные предписания и пренебрегая элементарными моральными нормами".