В Польше заявили: Кремль хочет разрушать, а не строить отношения с Европой

С сегодняшними властями в Кремле тяжело…Кремль хочет разрушать, а не строить отношения в Европе.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью Радио "Польша".

"Кремль хочет разрушать, а не строить отношения в Европе. Российские власти ведут политическую игру с остальным миром, в частности с Европой, ЕС. У этой власти имперские, агрессивные притязания, она ведет уже третью войну.

После Грузии и Украины она начала военные действия в Сирии. В такой ситуации очень сложно создать атмосферу сотрудничества, взаимного доверия и думать о построении чего-то, — сказал он.

По его словам, пока рано говорить об ослаблении санкций против России.

"Еще рано говорить о том, что действие санкций будет изменено или прекращено. У нас нет оснований отменять санкции, если не будут решены крымские, донбасские вопросы, если не будет поставлена точка в участии России в войне против Украины, в поддержке боевиков мятежников на Донбассе", — отметил Ващиковский.

"Тот, кто в этой ситуации хочет торговать колбасой, нефтью и газом, должен перечеркнуть все достижения международного права, которое не одно десятилетие формировалось так, а не иначе с целью исключения войны как средства решения международных споров", — отметил он.

"Пусть такие политики примут тогда норму, что силовое изменение границ в Европе в XXI веке является легальным и допустимым. Это означало бы, что мы возвращаемся к международным нормам двухсотлетней давности", — отметил Ващиковский.

Напомним, ранее аналитики отмечали, что западный мир, похоже, наконец-то созрел для того, чтобы признать — Россия ведет себя как военный противник.