Российский бизнесмен рассказал, когда и почему Путин начал готовиться к войне с НАТО

Президент РФ Владимир Путин готов превратить войну в Сирии в ядерную для достижения своих военно-политических целей, поэтому его не пугает угроза военного столкновения с НАТО.

Об этом бизнесмен и экономист, управляющий Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович изданию NewsAder.

Он подчеркнул, что российские войска находятся в Сирии нелегально: "Никто им никакого мандата не давал там находиться. Никто не давал им мандат делать ковровые бомбардировки тех территорий, которые не имеют отношения к "Исламскому государству".

"У Путина есть клиент — Асад. Он его спасает от военного поражения и отстранения от власти. Если бы Асад не успел убежать, с ним было бы то же самое, что случилось с Муаммаром Каддафи. Пути не может этого допустить, и говорят, что у него большой психологический пунктик. Когда Каддафи убили, и последние минуты его жизни были отсняты на знаменитых видео с разных ракурсов, и эти видео были доставлены Путину, — он был настолько в ужасе от этих видео, что не мог оторваться и крутил их у себя в кабине снова и снова, боясь, что это произойдет с ним, что он будет следующим. Он видел, что случилось с Каддафи, поэтому спасает Асада", — подчеркнул Слава Рабинович.

"Вспомните, до сентября-октября [2015 года], когда начинался ввод российских войск, ни о каких наземных операциях НАТО, коалиции или второй коалиции не было и речи. Сейчас [когда правительственные войска окружили контролируемый оппозицией город Алеппо] о наземной операции заговорили все. Думаю, что мы стоим на пороге чрезвычайно опасного и необычного прецедента, потому что за всю историю существования НАТО никогда не было прямого столкновения Альянса с другой ядерной державой", — напомнил бизнесмен.

По его мнению, режим Путин является самым опасным для мирового сообщества за всю послевоенную историю мира. "Ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко не имели постоянной агрессивной политики, которые бы вели к тому, что будет происходить вероятное военное столкновение между НАТО и тем, что тогда называлось "страны Варшавского договора". А сейчас Путин реально является угрозой миру во всем мире, и угрозой существованию этого мира вообще", — подчеркнул финансист.

Комментируя вопрос, может ли дойти до применения ядерного оружия в Сирии, Рабинович заметил: "Скорее всего, это допущение, что можно воспользоваться тактическим ядерным оружием для достижения своих военно-политических целей".

"Мне многие источники в правящих кругах — военных и политических (то, что называется "элита") говорят, что Путин начал готовиться к вооруженному противостоянию с НАТО еще 5 лет назад. Тогда не было ни Крыма, ни Донбасса, ни Сирии. Когда он понял, что не сможет отмыть свои десятки миллиардов состояния на Западе, не сможет быть абсорбирован западной системой — вот с этого момента он начал готовиться к теоретическому противостоянию с НАТО", — рассказал бизнесмен.

"Люди, которые окружают Путина, такие как [секретарь cовбеза РФ Николай] Патрушев, думают, что это возможно и разрешено. И если на территории Сирии будет наземное вооруженное противостояние между российскими войсками и восками коалиции, то я не исключаю, что для достижения военно-политических целей будет нажата кнопка для применения тактического ядерного оружия на территории Сирии", — говорит финансист.

По его мнению, для мирового сообщества — это "красная черта", за которой последует военное противостояние с НАТО, что приведет к военному поражению всей России.

Комментируя вопрос, занимается ли Запад устранением Путина, Рабинович сравнил ситуацию с голливудским боевиком о международном террористе, военном и государственном преступнике. "Это очень нелегко сделать — устранить такого человека, который захватил ядерное оружие и 140 миллионов граждан в качестве заложников", — резюмировал он.

Напомним, ранее Слава Рабинович заявил, что Путин ищет приключения на одно место, готовясь к войне с НАТО.

Видео: Newsader