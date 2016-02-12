Послы стран G7 о борьбе с коррупцией: призвали Кабмин превратить слова в действия

Послы стран "Большой семерки" подтверждают приверженность обязательствам поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях и призывают правительство, Администрацию президента и Верховную Раду действовать вместе.

Об этом идет речь в заявлении чрезвычайных и полномочных послов Группы семи в Украине (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции, Японии), сообщает УНИАН.

В заявлении указывается, что послы G-7 выразили "полное обязательство поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях и будут продолжать действовать вместе на благо украинского народа".

"Послы Группы семи выражают обязательство поддерживать сильное, объединенное, подотчетное и ориентированное на реформы правительство. Призываем политические институты Украины — правительство, Администрацию президента и (Верховную) Раду — действовать вместе", — говорится в заявлении.

Вместе с тем, послы стран "Большой семерки" приветствуют озвученные Кабинетом министров Украины "Базовые цели и принципы публичной политики".

"Послы G-7 приветствуют провозглашение Кабинетом министров Украины "Базовых целей и принципов публичной политики" 11 февраля 2016 года, особенно в отношении полной нетерпимости к политическому вмешательству и коррупции. В то же время убеждены, что многое должно быть осуществлено для воплощения этих принципов. Слова должны быть воплощены в действия", — сказано в заявлении.

Напомним, ранее посол ЕС рассказал, почему безвизовый режим с Украиной под угрозой.