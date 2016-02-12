Волонтеры требуют кадровых изменений в руководстве ВМС за саботаж в украинском флоте

Сегодня, 12 февраля, активисты крупных волонтерских организаций Украины передали открытое письмо-обращение президенту с требованием официального расследования преступной деятельности, фактов антиукраинских действий руководящего состава ВМС Украины.

Об этом "Главреду" сообщили в волонтерском фонде "Вернись живым".

Представители волонтерских организаций "Вернись живым", "Народный тыл", "Народный проект", "CombatUA", "Украинский милитаристский портал", "Народная оборонная инициатива", "Ассоциация Народных волонтеров Украины", а также другие общественные активисты передали Петру Порошенко открытое письмо. Они потребовали расследовать факты антиукраинской деятельности, провести переаттестацию командования Военно-морских сил Украины, а также назначить на должность руководителя 73-го морского центра специальных операций Эдуарда Шевченко.

"Мы требуем проверить информацию о связях руководства ВМС с Российской Федерацией, а также то, что родственники этого руководства живут на территории оккупированного Крыма, а некоторые даже работают в ЧФ РФ. Если это так, то принять соответствующие кадровые решения", — отметил основатель волонтерской организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Кроме того, волонтеры настаивают на переаттестации офицеров руководящего состава ВМС на предмет их лояльности к сепаратизму и коррупции.

"В связи с критической ситуацией в ВМС требуем четкой процедуры переаттестации высшего офицерского состава и штаба флота, проверке их, как минимум, на детекторе лжи с включением в комиссию западных партнеров, общественности и волонтеров", — отметил волонтер Роман Синицын.

По мнению волонтеров, руководство ВМС саботирует и блокирует назначение капитана 1 ранга командира 2 отряда Эдуарда Шевченко на должность руководителя 73-го морского центра специальных операций. Командующий ВМС Сергей Гайдук отказывается подписывать приказ о его назначении, в то время как такой документ уже подписан начальником Генштаба Виктором Муженко.

"Ситуация на флоте плачевная. За два года не произошло качественных изменений в плане восстановления потенциала ВМС и повышения боеспособности. Командование ВМС саботирует реформирование флота, которое нам предлагают западные партнеры. Это приводит к оттоку профессиональных мотивированных кадров и демотивирует личный состав. На сегодня ВМС фактически не способны выполнять поставленные государством задачи в море", — отметил морпех Тарас Чмут, координатор "Украинский милитарный портал".

Всего волонтеры подали пять открытых писем — президенту Украины, главному военному прокурору, секретарю СНБО, главе СБУ и министру обороны.