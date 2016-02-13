Грибаускайте урезонила Медведева: Россия провоцирует "горячую войну"

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляет о том, что Европа стоит перед "своего рода горячей", а не "второй холодной войной".

Так она в субботу в Мюнхене во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировала высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу "холодной войны", передает УНИАН.

Она подчеркнула, что проблемы в сфере безопасности для Европы поступают от "третьих стран", из-за пределов Европы. Реагируя на выступление предыдущего выступающего (Медведева), "особенно из России, который сказал, что, возможно, мы стоим перед второй "холодной войной", я бы сказала, что, возможно, мы стоим перед своего рода горячей войной", — сказала она.

В подтверждение своих слов президент Литвы указала на демонстрацию Россией "открытой военной агрессии в Украине и открытую агрессию в Сирии". "Ничего холодного здесь нет, это уже очень-очень горячо", — подчеркнула Грибаускайте.

Она также высказалась за реформирование европейских институтов с целью более оперативной отработки реакции на существующие вызовы и принятия соответствующих решений.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне".