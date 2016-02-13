У Порошенко рассказали о боях в ключевых точках на линии соприкосновения: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге представитель штаба Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

По его данным, на Луганском направлении, боевики применили 82-мм минометы по украинским позициям в районе Крымского и Новозвановки. Также одна вооруженная провокация с использованием стрелкового оружия и гранатомета состоялась недалеко от города Золотое.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования активизировались в районе донецкого аэропорта, прежде всего под минометные обстрелы попали позиции у Песок. В этом районе за сутки боевики выстрелили 62 мины из 82-мм миномета. Также у Песок и Авдеевки стреляли вражеские снайперы, а вблизи Опытного зафиксировано несколько вооруженных провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Бандформирования нарушали перемирие на западных и северных окраинах Горловки. Боевики применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы у Зайцево, Майорска и Новгородского. Также в районе Троицкого стрелял вражеский снайпер.

Кроме того, под плотный минометный огонь попали позиции у Красногоровки. Боевики стреляли из своих позиций в селе Старомихайловки из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП-2. Также в этом районе осуществлял прицельные обстрелы снайпер боевиков.

На Мариупольском направлении самым горячим местом стала Марьинка. Боевики 22 раза обстреляли позиции у города. Здесь наиболее активны были вражеские снайперы, которые совершили 9 обстрелов. Следует отметить, что за последнюю неделю Марьинка была одной из самых горячих точек на передовой. Обстрелы угрожают жизни мирных жителей, которые пытаются проехать через контрольный пункт на территории подконтрольные Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты пустили в ход тяжелые минометы и БМП: бьют по всей линии фронта.