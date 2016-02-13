Керри рассказал, сколько еще РФ будет под санкциями и пообещал поддержку Украине

США и Европейский Союз будут оставаться едиными в сохранении санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил секретарь Государственного департамента США Джон Керри во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Наши европейские партнеры заслужили огромного уважения за демонстрацию решительности, которую они показали, и за общую цель, которую они отстаивали для того, чтобы выступить против российской агрессии. И я уверен, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать выступать объединенными одновременно в поддержке санкций в течение того периода, насколько это будет необходимо, а также в оказании помощи Украине, пока ее суверенитет и целостность не будут защищены путем полного выполнения Минского соглашения", — заявил Керри.

В этой связи он выразил четкую позицию, что не надо забывать, почему санкции против РФ были введены. Как отметил Керри, санкции были введены в поддержку фундаментальных прав украинцев и поддержку норм международного права.

"У России есть простой выбор — полностью выполнить Минск или продолжать ощущать последствия экономически подрывающих санкций. И путь ослабления санкций четкий — вывести вооружения и войска с Донбасса; гарантировать, что все украинские заложники освобождены; разрешить полный гуманитарный доступ на оккупированные территории, чего, кстати, требует международное право; а также путем соблюдения нескольких резолюций Организации Объединенных Наций — поддержать свободные и справедливые выборы с участием международных наблюдателей на Донбассе в соответствии с украинским законом и, несомненно, возобновить контроль Украины над ее частью международной границы", — подчеркнул Керри.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту России Владимиру Путину и напомнил ему, что в Украине нет гражданской войны, а есть только агрессия России.