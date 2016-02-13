Саакашвили не собирается в президенты Украины

Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.

Об этом Саакашвили заявил 13 февраля, выступая в Мюнхене, где проходит международная конференция по вопросам безопасности, пишет Радио Свобода.

Саакашвили заверил, что участие в выборах президента Украины в качестве кандидата на высший государственный пост стал бы для него "ужасом", которого он не может себе представить.

Как известно, ранее Саакашвили заверил, что не создает политическую силу и не планирует претендовать на должность главы правительства.

Позже стало известно, что глава ОГА инициировал создание "Движения за очищение", который планирует провести свои форумы в нескольких областных центрах Украины, начиная с 16 февраля, пишет Украинская Правда.

Отмечалось, что цель движения — собрать в ходе кампании 1 000 000 подписей в поддержку наших требований, создать широкую общественную коалицию, которая не позволит власти игнорировать волю народа.

Напомним, Абромавичус не планирует участвовать в каком-либо политическом проекте главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.