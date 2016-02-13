Саакашвили не собирается в президенты Украины

Участие в выборах в качестве кандидата на высший государственный пост стало бы для него "ужасом".
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины.
Об этом Саакашвили заявил 13 февраля, выступая в Мюнхене, где проходит международная конференция по вопросам безопасности, пишет Радио Свобода.
Саакашвили заверил, что участие в выборах президента Украины в качестве кандидата на высший государственный пост стал бы для него "ужасом", которого он не может себе представить.
Как известно, ранее Саакашвили заверил, что не создает политическую силу и не планирует претендовать на должность главы правительства.
Позже стало известно, что глава ОГА инициировал создание "Движения за очищение", который планирует провести свои форумы в нескольких областных центрах Украины, начиная с 16 февраля, пишет Украинская Правда.
Отмечалось, что цель движения — собрать в ходе кампании 1 000 000 подписей в поддержку наших требований, создать широкую общественную коалицию, которая не позволит власти игнорировать волю народа.
Напомним, Абромавичус не планирует участвовать в каком-либо политическом проекте главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.