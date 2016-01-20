Саакашвили оставил Одессу во время чрезвычайной ситуации для своего пиара — нардеп

Руководство Одесской области в ​​разгар сложной ситуации, связанной с сильными снегопадами, покинули область, чтобы провести собственное пиар-мероприятие в Харькове.

Об этом заявила народный депутат, член фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова.

"Во-первых, в Харькове в мероприятии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили и его зам Саша Боровик. Чиновники находятся в официальном отпуске?! Если да — то выбрали не лучшее время для отдыха, ведь Одесчины уже замело-завьюжило и, на мой взгляд, ответственный руководитель должен быть на месте, чтобы оперативно решать вопросы жизнедеятельности подчиненного ему региона, а не политическим туризмом заниматься", — подчеркнула она.

"Если это не отпуск, то, может ли занимать государственную должность человек, которому все равно, что происходит в области?", — добавила нардеп.

Ефремова подчеркнула, что поведение Саакашвили — это неуважение к жителям региона, который наиболее пострадал от стихии.

"Более 500 автомобилей, несколько рейсовых автобусов скопились на трассе Киев—Одесса, парализована работа аэропорта, а это — живые люди, которые нуждаются в срочной помощи. А в это время председатель облгосадминистрации "вояжирует" по Украине. Пожалуй, это единственный председатель облгосадминистрации, которому предоставлены такие преференции", — сказала она.

Кроме того, нардеп обратила внимание на дорогие автомобили, на которых приехали в Харьков участники форума Саакашвили.

"Глядя на автомобили, которые были припаркованы перед" РадмирЭкспохолом ", где проходило мероприятие, приходишь к выводу об избирательности борьбы с коррупцией владельцев этих авто", — отметила Ефремова.

Она также отметила, что главной целью форума является не борьба с коррупцией, а дестабилизация ситуации в государстве через досрочные парламентские выборы и смену правительства.

"Неужели попадание откровенных популистов в будущий парламент стоит того, чтобы рисковать Украиной?!", — резюмировала Ефремова.