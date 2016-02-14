Блокада российских фур проходит уже в восьми областях Украины: опубликовано видео

Сегодня, 14 февраля, на четвертый день от начала блокировки российских грузовиков на украинских дорогах к акции присоединились активисты в восьми областях.

Об этом сообщил один из инициаторов блокады — Тарас Деяк, который вместе сдругими активистами первыми заблокировали движение для грузовиков из России на въезде на Закарпатье, пишет mukachevo.net.

По его словам, акция является бессрочной. "Ее цель — заставить руководство страны на уровне государства заблокировать транзит российских грузов по территории Украины. К блокаде кроме Закарпатья, Волыни и Львовщины, присоединились также Ровно, Ивано-Франковск и Черновцы. В телефонном режиме держим связь с Винницей и Днепропетровском", — сказал он.

Ранее сообщалось, что активисты начали блокировать российские грузовики в Житомирской области вблизи пункта пропуска "Выступовичи" на белорусской границе. Таким образом, к блокированию российских фур присоединилось уже девять областей.

На сегодня практически на всех таможнях Западной Украины активисты блокируют движение грузовиков с российскими номерами, пишет 112 Украина.

В закарпатской области заблокировано движение российских фур на КПП "Нижние ворота".

Ожидаемо поддержали блокаду грузового транспорта и во Львовской области.

Более 20 активистов проверяют все грузовики на отрезке трассы Киев-Чоп в селе Конюхов. Они останавливают на выезде из Львовщины фуры с номерными знаками РФ, которые направляются в сторону Закарпатья. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Также перекрыто движение для российских фур на пункте пропуска "Доманово" Волынской обл. - там перекрывают въезд в Украину грузовиков с российскими номерами.

В Ровенской области к акции по блокаде российских фур подключилась Украинская народная самооборона (УНСО).

С 12 февраля активисты организации блокируют для проезда фур трассу, которая ведет к границе с Белоруссией в населенном пункте Дубровица.

Участники блокады заблокировали пока проезд только одной фуры, говорится в сообщении.

В пресс-службе УНСО уточнили, что информация о блокпостах распространилась и водители разворачиваются еще в Белоруссии.

12 февраля Кабмин поручил до 15 февраля проработать решение относительно ситуации с блокированием российских грузовиков. В российском Минтрансе заявили, что уже решают возникшую проблему.

Напомним, блокада российских грузовиков началась в четверг, 11 февраля, в Закарпатской области, близ села Нижние Ворота. Активисты называли эту акцию бессрочной и объявили о создании блокпостов на въездах в Закарпатскую область для противодействия и недопущению в Украине торгового транспорта из России.

13 февраля, около 20 активистов начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска "Выступовичи" в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что блокирование российских фур поддержали активисты Буковины.

фото; mukachevo.net; видео: 112 Украина