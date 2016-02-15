Военный эксперт рассказал, как Захарченко "официально" отжал Коминтерново

Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко наложил лапу на Коминтерново Новоазовского района, прежде находившееся в "серой зоне", и захваченное боевиками в конце прошлого года

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, поселок "официально" включен в состав ДНР: "Пока нам поют о "мирном диалоге" и "отсутствии альтернативы Минским договоренностям", оккупированная территория разрастается".

"Интересно, что согласно "указу" Захарченко, включение Коминтерново "в зону влияния" террористов — временное. Очевидно, полагают, что их оттуда таки выпрут. С другой стороны, обратите внимание на дату подписания "указа": Коминтерново было захвачено в конце декабря 2015 г., боевики прождали больше месяца (а вдруг по зубам дадут?), но ничего не происходило, и только тогда они "легализовали отжим", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

Напомним, в районе Коминтерново—Пищевик боевики готовят провокации, чтобы вынудить подразделения ВС Украины открыть огонь.