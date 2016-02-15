СБУ рассказала, как Россия создает "третий армейский корпус"

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что власти России на территории Ростовской области создают "третий армейский корпус", который они пытаются укомплектовывать гражданами Украины.

Об этом он сообщил в интервью "5 каналу", пишет Укринформ.

В то же время чиновник уточнил, что россияне начали его формировать в декабре 2015 года.

"Уже назначен руководитель этого подразделения — гражданин России", — отметил Грицак.

По его словам, туда военное руководство активно набирает граждан в возрасте 25-30 лет, в первую очередь, стараются комплектовать гражданами Украины. "Но поскольку боевой дух и желание воевать там все меньше, то комплектуется теми, кого могут поймать", — добавил он.

Обратим внимание, что "первым армейским корпусом" в России называют банды боевиков, которые орудуют на захваченной части Донецкой области, а "вторым…", соответственно, — на оккупированной территории Луганщины.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы РФ вместе с пророссийскими боевиками на Донбассе проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против нашей страны.