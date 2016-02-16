Военный эксперт рассказал подробности боя на окраинах Донецка

На прошлых выходных (13-14 февраля) боевики и российские военные на Донбассе для обстрелов позиций сил АТО активно использовали стрелковые вооружение, станковые гранатомёты, миномёты 82120-мм, зенитные установки, ПТРК "Фагот" и "Корнет", а также оружие БТР-70,80, БМП-2. И уже стали известны подробности боя под Донецком, где боевики проявляли самую большую активность.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Из крупнокалиберных пулемётов обстреливались позиции сил АТО в районе южнее Старой Авдеевки (огонь велся со стороны Ясиноватской развязки и высоты 272.2). Из АГС-17 и пулемётов со стороны станции Донецк-Северный и со стороны западных и северных окраин Спартака боевиками велся огонь по позициям на ВК Бутовка и "Зенит", севернее посёлка огонь вёл БТР-80, также зафиксировано использование террористами в этом районе СПГ-9.

По позициям у Опытного со стороны разбитой приводной РЛС и посёлка Весёлый по позициям украинских войск велся огонь из стрелковых вооружений и СПГ-9. В районе отвалов западнее Спартака (озерцо Хутор) группа боевиков вела огонь во фланг позиции сил АТО из пулемётов. В районе Песок по позициям и опорным пунктам сил АТО на восточной окраине и северо-восточнее посёлка со стороны Жабуньков, Второй площадки и Весёлого боевики неоднократно открывали огонь из стрелкового вооружения, станковых гранатомётов типа СПГ-9 и АГС-17.

В частном секторе Второй Площадки был зафиксирован БТР-70 террористов, ведущий огонь из штатных пулемётов. Юго-западнее Старомихайловки и севернее Жилплощадки бронегруппа боевиков (две БМП-2 и две БТР-80) обстреливала передовые НП и опорные пункты сил АТО восточнее Красногоровки — огонь вела одна из БМП-2, вторая и оба БТР маневрировали. Кроме того, на восточной окраине Красногоровки пехотная группа боевиков пыталась с близкого расстояния обстрелять позиции украинских войск, при этом в ходе боестолкновений противник активно применял миномёты – 82-мм и 120-мм.

Южнее, в районе Марьинки боевики из района севернее Конного клуба и террикона "Крокодил" неоднократно открывали огонь из АГС-17 и крупнокалиберных пулемётов в сторону позиций в районе интерната, госпиталя и вентиляционного ствола шахты (северо-западнее этой позиции). Ещё южнее, на юго-западной окраине Александровки, боевики из стрелкового вооружения обстреливали блокпост сил АТО, находящийся на перекрёстке.

Напомним, на днях под Донецком были уничтожены шесть и получили ранения еще 12 российских оккупантов.