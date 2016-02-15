Порошенко пообещал: "пятая колонна" не расколет Украину

Президент Петр Порошенко заявил, что власти Украины не позволят "пятой колонне" русских расколоть наше государство.

Об этом он сообщил в Киеве во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров ВСУ по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других стран, пишет УНИАН.

В тоже время политик подчеркнул, Украина является сильной, единой державой, которая может защитить себя и способна двигаться в Европу.

"Мы не позволим "пятой колонне" русских расколоть Украину. Мы не позволим повторить почивший в бозе проект "Новороссия", — приводят журналисты слова украинского президента.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.