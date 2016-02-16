Обозреватель объяснил, почему Лукашенко стал опасен для России

Страны бывшего Советского Союза все активнее дрейфуют от России на запад, в то время как Запад продолжает давление на Москву.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Мы еще на шаг ближе к саудовско-турецкой интервенции. Меркель анонсировала создание бесполетной зоны над Сирией. Это важнейшее и согласованное решение НАТО, ибо Обама в недавнем телефонном разговоре с Путиным предупредил его — хватит летать, хватит бомбить школы и больницы. Турция называет эти бомбежки "военными преступлениями". А это еще один шаг к Гааге, в том числе", — считает политический эксперт.

"Визит турецкого премьера в Киев. Турция не признает аннексию Крыма, Турция поможет Украине создать сильную армию, Турция не уступит России — это самое главное", — подчеркнул политолог.

"Министры иностранных дел ЕС отменили почти все (кроме запрета на поставки оружия) санкции в отношении Беларуси. Беларусь активизирует отношения с ЕС, с западными правозащитными организациями, международными финансовыми организациями (МВФ!) и так далее.. То есть, как самая зависимая от Россия страна экс-СССР Беларусь будет дрейфовать на Запад очень аккуратно и нежно. Вчерашнее решение ЕС является большим "ударом в спину", так как Батька, который может ездить в Европу, намного более непредсказуем и опасен для России, чем Батька, который под санкциями и тем самым — на коротком поводке", — уверен обозреватель.

"И вот Азербайджан тоже начинает движение из зоны влияния России. Здесь всё исторически и геополитически логично и единственно правильно — Азербайджан выбирает себе в качестве магнита близкую и сильную Турцию (через пару месяцев увидите конкретные шаги)", — считает Пономарь.

"Я еще год-два назад писал, что побег из "тюрьмы народов" страны экс-СССР должны совершать одновременно и бежать в разные стороны (но не стартовать слишком рано, пока Россия еще недостаточно ослаблена). Рад, что так и происходит — Казахстан, Беларусь, Азербайджан активизировались, Грузия, Украина, Молдова — потенциальные кандидаты в НАТО. Ждем еще Армению", — выразил пожелание эксперт.

"Ровно два года назад (от аннексии Крыма) я знал и писал, что снижение цены на нефть — американо-саудовская часть глобального плана. Но, конечно, доказать это никак нельзя и я уже было смирился оставаться конспирологом вечно в глазах тех, кто в это не верит. Но вот вчера вдруг я получил хороший подарок в своё резюме — послушайте, что заявил бывший командующий войсками НАТО Уэсли Кларк в свете того, что еще могут сделать США, чтобы противостоять российской агрессии: "Далее наши друзья из Саудовской Аравии с их нефтяным краном могли бы "наказать" Россию, продолжая снижать цены на нефть или, наоборот, согласиться ограничить объемы производства, чтобы убедить русских отправиться домой в обмен на оживление экономики". Вот как, оказывается, ценой на нефть мировая закулиса может играть. Невероятно. И спасибо, Уэсли", — обратился к экс-командующему войсками НАТО политолог.

"Прокуратура Крыма требует запретить Меджлис крымскотатарского народа. Думаю, иначе никто и не ожидал — геноцид коренного народа продолжается. И эта новость перекликается с моим вчерашним постом о том, что мы все верим и ждем освобождения Крыма", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, как НАТО будет давить на Россию в Черном море.