"Спасатели" Азарова решили создать в Украине новую "республику"

Созданный в России и возглавляемый беглым экс-премьер-министром Николаем Азаровым "Комитет спасения Украины" хочет организовать в Украине еще одно непризнанное образование — "Одесскую народную республику".

Об этом свидетельствуют данные, размещенные нардепом, координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком на его странице в Facebook.

Военный эксперт уточнил, что в конце февраля в захваченном боевиками Луганске по инициативе подконтрольного ему "Комитета спасения Одессы" запланировано проведение "конференции".

"В ее ходе предполагается обсудить вопрос об объединении групп бывших жителей города, которые в настоящее время скрываются от украинских правоохранительных органов на территории РФ или на территории оккупированных районов Донбасса", — отметил Тымчук.

По его словам, во время нее также будет рассмотрен вопрос выработки стратегии и координации "сопротивления украинской власти".

"…планируется активизировать пропагандистские акции на территории, подконтрольной Украине, и направленные на создание (программа-максимум) "Одесской народной республики" либо же (программа-минимум) на предоставление "особого статуса Одесской области", — добавил он.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Запорожье сотрудники СБУ разогнала сходку сепаратистов, которые хотели создать очередную "республику". Узнать больше об инциденте можно здесь.