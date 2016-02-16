В Украине протестуют за отставку Яценюка: опубликованы фото

Под зданием Верховной Рады около тысячи человек протестуют за отставку действующего Кабинета министров.

Митингующие держат флаги ВО "Свобода" и "Партии простых людей", и плакаты с призывами к народным депутатам, которые заседают в сессионном зале, пишет 112 Украина.

Одни активисты выступают против нынешнего правительства и требуют отставки премьер-министра, другие хотят проконтролировать, как будут вноситься изменения к законопроектам, которые касаются либерализации визового режима в Украине.

В городах Украины также проходят протесты за отставку Кабмина.

Так возле львовского облсовета собралост около ста горожан, пишет УНН.

Основное требование активистов - отставка нынешнего правительства. Акция проходит под лозунгом - "Премьер-мародера - под трибунал!".

К слову, в это время происходит сессия Львовского облсовета.

Немногочисленный митинг проходити в Житомире.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за отставку.

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фото: УНН