В Украине протестуют за отставку Яценюка: опубликованы фото

В городах Украины также проходят протесты за отставку Кабмина.
Митингующие держат флаги ВО "Свобода" и "Партии простых людей", и плакаты с призывами к народным депутатам, которые заседают в сессионном зале, пишет 112 Украина.
Одни активисты выступают против нынешнего правительства и требуют отставки премьер-министра, другие хотят проконтролировать, как будут вноситься изменения к законопроектам, которые касаются либерализации визового режима в Украине.
В городах Украины также проходят протесты за отставку Кабмина.
Так возле львовского облсовета собралост около ста горожан, пишет УНН.
Основное требование активистов - отставка нынешнего правительства. Акция проходит под лозунгом - "Премьер-мародера - под трибунал!".
К слову, в это время происходит сессия Львовского облсовета.
Немногочисленный митинг проходити в Житомире.
Ранее сообщалось, что депутаты фракции БПП решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за отставку.
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фото: УНН