Военный эксперт назвал цели марионеток Кремля на Донбассе

Можно по-разному оценивать события, которые сейчас происходят на оккупированной территории, южном Донбассе, в Крыму и на границах, где возросла разноплановая активность российско-террористических группировок. Ведь сегодня нет отдельно сепаратистов, террористов и российских войск — они все перемешались, организовали два корпуса и организовывают еще третий, так что это их общая деятельность.

Об этом военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков рассказал в комментарии "Главреду".

По его мнению, это может быть и подготовкой плацдарма для расширения агрессии в удобный момент в скором или более отдаленном будущем. "Это также может быть продолжением стратегии истощения Украины. Пока Украина недостаточно сильна, а Россия недостаточно слаба, чтобы радикально изменить ситуацию, скорее всего, будет и дальше применяться "тактика мелких порезов", постоянные обстрелы, провокации. А, кроме того, будут постоянно искать возможности для того, чтобы подловить украинскую сторону на какой-то ошибке, воспользоваться ситуацией, когда будет усыплена наша бдительность, или когда будут какие-то внутренние распри, — это все будет делаться с целью продвижения дальше. То ли это будет широкомасштабное наступление, то ли не очень — это сейчас можно оценивать весьма условно. Однако наверняка можно сказать, что постоянной целью будет ослабление центральной власти в Украине, коррумпирование политического процесса, дипломатическое давление для того, чтобы поставить под контроль все события в Украине, дезавуировать все политические и экономические намерения Украины, представить Украину как несостоятельное государство", — заметил экс-замминистра обороны.

"Постоянные военные провокации — один из инструментов, который решает два комплекса целей: военно-политические — это постоянное политическое давление на руководство Украины, чтобы все негативные последствия (убитые и раненные среди личного состава, а также местного населения) удерживали под постоянным информационным, психологическим, политическим давлением руководство государства, таким образом, провоцируя недоверие к нему и неверие в то, что оно способно что-то изменить. Это — во-первых.

Во-вторых, дипломатическое давление на украинских партнеров, которые, наверняка, хотели бы как можно скорее закончить этот конфликт мирным путем. Но у России нет других инструментов давления, кроме военного и террористических действий не только в Украине, но во всем мире.

В-третьих, это информационное давление на само российское общество. Постоянно создается картинка якобы боевых действий, которую подают СМИ, при которой складывается впечатление, что именно украинская сторона постоянно нарушает перемирие и не соблюдает режим прекращения огня. А для это нужно провоцировать огонь в ответ, вот они периодически и обстреливают друг друга и т.д.", — рассказал военный эксперт.

По его мнению, к военно-политическим факторам можно отнести не только постоянные провокации, скопление вооружения, но и попытки "ползучей оккупации" (как недавно было с Коминтерново): "Вроде бы есть "серая зона", но кремлевские марионетки не раз заявляли, что их задача-минимум — расширение границы ДНР и ЛНР до административных границ Донецкой и Луганской областей. И они постоянно ищут слабые места в обороне украинских войск (как в прошлом году было под Марьинкой), чтобы расширять свои плацдармы".

"Также у них есть внутренняя военно-политическая цель (особенно у сепаратистов, боевиков) — постоянно напоминать своему руководству о своей необходимости, постоянно подогревать ситуацию, чтобы о них не забывали, чтобы давали им деньги", — говорит экс-замминистра обороны.

"Но есть и чисто военные цели. Например, им необходимо вести разведку нашей системы огня, характера фортификационных сооружений украинских войск, контролировать изменения, а для этого нужно провоцировать огонь в ответ, обстреливать, смотреть на реакцию. Также они периодически проводят ротацию на передовой. Когда приходит новое подразделение сепаратистов или террористов, его необходимо обстрелять, тогда они провоцируют огонь. Это им необходимо для боевой подготовки и пристрелки оружия", — рассказал военный эксперт.

Напомним, за вчерашние сутки боевики почти 80 раз обстреляли позиции сил АТО и подконтрольные Украине территории.