Порошенко призвал Шокина уйти в отставку

Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального прокурора Украины Виктора Шокина подать в отставку.

Об этом говорится в обращении главы государства, обнародованном на его сайте.

"Сегодня утром у меня состоялась встреча и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке", — заявил Порошенко.

По словам главы государства, "Шокин провел те реформы, которым в ГПУ оказывали сопротивление десятилетиями: лишение прокуратуры общего надзора, создание Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований".

Вместе с тем, Порошенко отметил, что "ГПУ, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора".

Напомним, ранее сообщалось, чт в США рассматривают возможную отставку Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине.