Яценюк признал: Кабмин должен был сделать больше

Во вторник, 16 февраля, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров под его руководством сделал много, но надо было еще больше.

Об этом он сообщил, отчитываясь перед депутатами в Верховной Раде, пишет Укринформ.

В то же время политик признал, что Кабмин готов к работе.

"Правительство осознает, что сделано много, но гораздо больше еще надо было сделать", — отметил его глава.

Напомним, ранее политолог Сергей Таран выразил мнение, что сегодня шансы Арсения Яценюка сохранить свой пост кажутся даже более сомнительными, чем на прошлой неделе. Ознакомиться с мнением эксперта можно здесь.

Видео: Верховна Рада