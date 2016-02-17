Муженко знает, как защитить Украину в войне с Россией

Украина в условиях вооруженного конфликта с Россией может защитить себя только в системе коллективной безопасности.

Об этом в эфире "Первого национального" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет Интерфакс-Украина.

Муженко настаивает на необходимости присоединения Украины к НАТО.

"Если на сегодня сравнивать ресурсы России и Украины, то мы проигрываем. Ситуация явно не в пользу Украины. Мы можем только в системе коллективной безопасности себя защитить", —подчеркнул он.

"Хоть мы сегодня и можем отбить агрессию, но ведение долгосрочных боевых действий может быть для нас серьёзной проблемой. Лишь только в системе коллективной безопасности мы можем гарантировать неприкосновенность наших границ", — говорит начальник Генштаба.

Отвечая на вопрос о том, что лично для него является победой Украины в нынешнем конфликте, Муженко сказал: "Для меня это — возможность Украины иметь право на выбор".

"И осознание того, что мы можем защищать себя, и поднятие авторитета страны на достаточно высокий уровень", — подчеркнул Муженко.

Напомним, что ранее Муженко заявлял, что уже после первых боев на Донбассе россияне поняли, что будет не так просто воевать с нашей армией, это не свободная прогулка по территории Украины, а действительно война.